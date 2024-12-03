الذهب يرتفع بدعم من زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر مع تحول التركيز إلى البيانات الاقتصادية المقبلة للحصول على رؤى إضافية عن السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2642.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط بنحو واحد بالمئة أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2665.30 دولار. وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كريستوفر والر أمس الاثنين إنه مع استمرار توقعات انخفاض التضخم إلى اثنين بالمئة فإنه يميل "في الوقت الحالي" إلى دعم خفض آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر. وزادت التعليقات من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في 17 و18 ديسمبر إلى ما يقرب من 75 بالمئة. وينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وتشمل البيانات الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع عدة تقارير عن الوظائف وسوق العمل.

وأظهرت البيانات أن التصنيع في الولايات المتحدة انكمش بوتيرة معتدلة في نوفمبر، مع نمو الطلبات لأول مرة في ثمانية أشهر وانخفاض كبير في أسعار المدخلات الخاصة بالمصانع.