تراجع معنويات المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي في أبريل

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، ​أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى مستوى منخفض غير ​مسبوق في أبريل بعد أن فاقمت الحرب على إيران مخاوف التضخم.

وخلصت استطلاعات تجريها جامعة ميشيجان لآراء المستهلكين إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند ⁠49.8 نقطة خلال الشهر الجاري. غير أن القراءة تعكس تحسناً مقارنة مع 47.6 نقطة في وقت سابق من الشهر.

وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، أن يصل المؤشر إلى 48. وسجل المؤشر 53.3 في مارس.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات آراء المستهلكين في جامعة ميشيجان: «بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وانخفاض أسعار البنزين بشكل طفيف، عوضت المعنويات نسبة طفيفة من تراجعها في وقت سابق من الشهر».

وأضافت: «يؤثر الصراع في إيران فيما ​يبدو على آراء المستهلكين بشكل أساسي ​بسبب الصدمات التي تطرأ ⁠على أسعار البنزين، وربما أسعار مواد أخرى. في المقابل، نستبعد أن تسهم التطورات العسكرية والدبلوماسية، التي لا ​تسفر ⁠عن تخفيف ⁠قيود الإمداد أو خفض أسعار الطاقة، في تحسين أوضاع المستهلكين».

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل ⁠حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، منها الأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم.

وأظهر الاستطلاع أن مؤشر توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل تراجع إلى 4.7 % خلال الشهر الجاري من 4.8 % في وقت سابق. ووصل ​المؤشر إلى 3.8 % في مارس.

وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.5 % مقارنة مع 3.2 % خلال الشهر الماضي.