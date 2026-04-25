تقلّب أسعار النفط وسط قلق اضطرابات الإمدادات

شهدت أسعار النفط ​تقلبات، أمس، مع موازنة المتعاملين اضطرابات الإمدادات واحتمال استئناف ‌محادثات السلام ​بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت أسعار النفط 2% في وقت سابق من التعاملات بسبب مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.

غير أن الأسعار تراجعت بعد أن أفادت 3 مصادر باكستانية لـ«رويترز» بأن هناك اجتماعاً قريباً بشأن محادثات السلام بين أمريكا وإيران.

وخلال التعاملات، انخفضت ​العقود الآجلة لخام ‌برنت 29 ​سنتاً بما يعادل 0.3% ⁠إلى 104.78 دولارات، وتراجعت أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً أو 1.1% إلى 94.83 ​دولاراً.

وعلى مدار ⁠الأسبوع، ارتفع ⁠سعر برنت بنحو 16% وخام غرب تكساس الوسيط 14%، في ثاني أكبر مكسب أسبوعي منذ بدء الحرب.

ولا تزال ⁠الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، محظورة فعلياً. وأبرز استيلاء إيران على سفينتي شحن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق.