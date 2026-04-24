الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط خسائر قطاع الطيران والدفاع

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة وتتجه لاختتام ​الأسبوع على انخفاض، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء ‌غياب ​أي تقدم نحو حل الصراع في الشرق الأوسط، في وقت يراقبون فيه نتائج أعمال الشركات عن كثب.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى 611.04 نقطة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ويتجه ⁠لتسجيل خسارة أسبوعية 2.5 % بعد ارتفاعه 4 أسابيع متتالية.

وحذت معظم بورصات أوروبا الرئيسية حذو هذا الانخفاض.

وظلت ثقة المستثمرين هشة رغم بوادر التحرك ‌الدبلوماسي. واتفقت إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع عقب اجتماع في البيت الأبيض بوساطة ‌من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه ‌مستعد للانتظار حتى التوصل إلى «أفضل اتفاق» لإنهاء الحرب ‌مع إيران.

ومع ذلك، دخلت ‌الحرب الآن أسبوعها الثامن تقريباً في ظل استمرار الجمود بين واشنطن ​وطهران.

وتأرجحت الأسواق بين ‌التفاؤل بإمكانية ​إحراز تقدم قريب والقلق من إطالة ⁠أمد الصراع، وسط غياب مؤشرات واضحة على موعد تراجع التوتر.

وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل ​مع ⁠استمرار الإغلاق الفعلي ⁠لمضيق هرمز، مما يزيد من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة والتضخم.

وقاد قطاع الطيران والدفاع الخسائر، متراجعاً 2.4 %. وتصدر ⁠قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 0.7 %، مدعوماً بصعود سهم شركة ساب للبرمجيات 5.5 % بعدما فاقت الشركة الألمانية توقعات أرباح الربع الأول بفضل النمو القوي في أعمالها بمجال الخدمات السحابية.

وتفوق المؤشر داكس الألماني ‌على المؤشرات الأوروبية الرئيسية الأخرى وارتفع 0.1 %، مدعوماً بمكاسب شركة ساب.

وأظهرت ​نتائج أعمال الشركات الأوروبية حتى الآن متانة نسبية، غير أن تصاعد المخاطر المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط لا يزالان يضغطان على التوقعات ​المستقبلية.