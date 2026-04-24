الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع جمود محادثات أمريكا وإيران

يتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع ​اليوم الجمعة، إذ أحبط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ‌الآمال في ​تهدئة سريعة لاضطرابات الشرق الأوسط. وقال أكيهيكو يوكو المحلل البارز في بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه في ⁠مذكرة "وسط تقارير تفيد بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا تظهر تقدما، ظلت أسعار النفط مرتفعة مما ساهم في بيئة أقوى للدولار".

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر ليستقر ‌عند 98.81 في طريقه لمكاسب أسبوعية نسبتها 0.59 بالمئة

. وارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.1685 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.3466 دولار.

ورجح أكثر من نصف خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز أن يبقي البنك ‌المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير في 30 أبريل لكنه سيرفعه في ​يونيو، في محاولة لحماية اقتصاد منطقة اليورو من تبعات الحرب على قطاع الطاقة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.04 بالمئة إلى 0.7131 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5856 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.71 بالمئة إلى 78474.55 دولارا. ​وكسبت إيثر 0.41 بالمئة ‌إلى 2335.99 دولارا.