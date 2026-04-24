النفط يرتفع وسط مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط صباح اليوم الجمعة بسبب ​مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وبحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار أو 1.17 بالمئة إلى 106.3 دولارات للبرميل، في ⁠حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار أو 1.12 بالمئة إلى 96.92 دولارا.

وكسب الخامان أكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية أمس الخميس وزادا خمسة دولارات للبرميل بعد ‌تقارير عن تعامل الدفاعات الجوية مع أهداف فوق طهران وعن صراع على السلطة بين غلاة المحافظين والمعتدلين في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن إيران ربما تكون قد عززت "قليلا" ترسانتها ‌العسكرية خلال وقف إطلاق النار لكنه أضاف أن الجيش الأمريكي ‌يمكنه القضاء على ذلك ‌في يوم واحد فقط.

وأكدت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير لها أن مرحلة وقف إطلاق النار ​تبدو بشكل متزايد ‌وكأنها مرحلة تمهيدية ​لشن حرب.

وأضافت أنه إذا فشلت ⁠المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إحراز تقدم كبير بحلول نهاية أبريل واستؤنف القتال، فقد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات ​قياسية جديدة ⁠لهذا العام.

وفي حين يتطلع المستثمرون والحكومات على مستوى العالم إلى سلام دائم، قال ترامب إنه لن يضع "جدولا زمنيا" لإنهاء الصراع مع إيران، وإنه يريد التوصل إلى "اتفاق عظيم".

وردا على سؤال حول المدة ‌التي يمكنه الانتظار فيها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، أجاب "لا ​تستعجلوني".

وأعلن ترامب أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل تم تمديده ثلاثة أسابيع بعد اجتماع بين سفيري الطرفين في البيت الأبيض.

وقبل هذا الإعلان، قالت إسرائيل ​إنها مستعدة لاستئناف ‌الهجمات على إيران.