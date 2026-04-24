هـرمز مؤشر لقياس توتر العالم واستقراره

القوى الكبرى.. توازنات المصالح بين الطاقة والقوة والسياسة
الأزمة تعيد تشكيل أنماط العمل والاستهلاك والتعليم وحتى الإحساس بالأمان الاقتصادي
هشاشة الترابط العالمي حيث يمكن لنقطة جغرافية واحدة التأثير على مليارات البشر
ومع اقتراب نهاية الهدنة في 22 أبريل، جاء إعلان تمديدها ليمنح الأسواق لحظة تفاؤل مؤقتة، انعكست في ارتفاع الأسهم وتراجع النفط وصعود الدولار والمعادن الثمينة، لكن خلف هذه الحركة بقيت الحقيقة ثابتة: أن العالم يعيش على إيقاع عدم يقين مفتوح، لا تهدئة حقيقية فيه ولا تصعيد محسوم.
الملاحة تحت الضغط.. الاقتصاد العالمي بين مخاطر التضخم واحتمالات الركود
النفط والذهب والأسهم: أسواق تتحرك على إيقاع التوتر والتهدئة
التأمين البحري عند مستويات قياسية مع اضطراب سلاسل الإمداد
من «الكعكة الصفراء» إلى «التخصيب» و«الانشطار».. مفاهيم نووية في قلب الأزمة
انعكاس مباشر
البعد الإنساني
تمديد الهدنة
ورغم التهدئة النسبية، بقيت الأسواق رهينة إشارات متضاربة، حيث لم تعد الخسائر تُقاس فقط بما يحدث، بل بما يُخشى حدوثه أو يُؤجل، في انتظار حسم لا يزال بعيداً.
وفي هذا السياق، سلطت وكالات الأنباء الأربعاء 22 أبريل، الضوء على قراءات محللين لتداعيات الأزمة ومساراتها المقبلة، في ضوء إعلان تمديد الهدنة.
قال إدوارد مير المحلل في ماريكس «مع تمديد وقف إطلاق النار، ترى الأسواق تهدئة في الأزمة. إذا انتهى وقف إطلاق النار واستؤنفت الأعمال القتالية، فسنشهد ارتفاعاً في الدولار وفي أسعار النفط والفائدة، ومن شأن ذلك أن يضغط على أسعار الذهب».
وقال بنك ستاندرد تشارترد، في مذكرة: «تظل حركة الأسعار مرهونة بأنباء وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واحتياجات السيولة».
وتابع: «بينما نلاحظ أن الارتفاع في الآونة الأخيرة في الأسعار كان هشاً، ويواجه خطر التصحيح على المدى القصير، فإننا لا نزال نتوقع أن تتعافى أسعار (المعادن الثمينة)، وأن يختبر الذهب مجدداً على وجه الخصوص مستوياته القياسية».
في هذا السياق، دق البنك الدولي ناقوس الخطر، محذراً من أن استمرار التوتر قد يقود إلى موجة تضخم عالمية جديدة، قد تتجاوز 6 %، مع احتمال تباطؤ النمو إلى 2 %، وأسعار النفط إلى 150 دولاراً، وربما تصل إلى 200 دولار في حال تفاقم التصعيد.
ويرى خبراء أن استمرار تعطّل الإمدادات قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى حالة «ركود تضخمي»، تجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النمو.
وفي ذات الاتجاه، خفض صندوق النقد الدولي في مراجعاته توقع نمو الاقتصاد العالمي لعام 2026، إلى 3.1 %، مع تضخم 4.4 %، على افتراض أن الصدمة مؤقتة، وأن أسعار الطاقة ترتفع بنحو 19 % هذا العام، لكنه عرض أيضاً سيناريوهات أشد قتامة: سيناريو سلبي يهبط فيه النمو العالمي إلى 2.5 %، مع أسعار نفط قرب 100 دولار هذا العام، وسيناريو «شديد» يهبط فيه النمو إلى 2 %، أي قرب حافة ركود عالمي، مع متوسط نفط 110 دولارات في 2026، و125 دولاراً في 2027، وتضخم عالمي يتجاوز 6 %.
كبير اقتصاديي الصندوق قال بوضوح، إن العالم «ينجرف» بالفعل نحو السيناريو الأسوأ، كلما طال أمد التعطل في الطاقة. لكن ما يخص هذه الأزمة دون غيرها، هو أنها لم تبقَ في إطارها الاقتصادي أو السياسي، بل تسللت إلى تفاصيل الحياة اليومية بشكل مباشر.
فارتفاع أسعار الطاقة لم يعد مسألة تخص الحكومات أو الشركات الكبرى، بل أصبح عاملاً مؤثراً في قرارات الأفراد، في تنقلاتهم، في إنفاقهم، وفي قدرتهم على الحفاظ على مستوى معيشتهم.
وهكذا، انتقلت الأزمة من كونها حدثاً بعيداً في ممر بحري، إلى تجربة معيشة، يشعر بها الناس في أماكن لم تكن تربطهم به أي علاقة من قبل، لتنتقل أزمة مضيق هرمز من محطة البنزين، إلى كلفة الخبز والنقل العام والشحن البحري والموازنة العامة.
تداعيات طاقية
ووصفت ما جرى بأنه «أشد صدمة إمداد في تاريخ سوق النفط»، إذ هبطت المخزونات العالمية المرصودة 85 مليون برميل في مارس، بينما سُحب 205 ملايين برميل من المخزونات خارج الخليج، وارتفع التخزين العائم في الشرق الأوسط 100 مليون برميل.
وأشارت إلى أن خام بحر الشمال المتداول نقداً، كان قرب 130 دولاراً للبرميل، أي أعلى بنحو 60 دولاراً من مستويات ما قبل الصراع.
انقلاب الأسواق
ففي غضون أيام قليلة من انطلاق الحرب في الشرق الأوسط، قفزت أسعار النفط من مستويات كانت مستقرة نسبياً، إلى نطاقات مرتفعة، قاربت 120 و130 دولاراً للبرميل، وهو ارتفاع لم يكن يعكس نقصاً فورياً في الإمدادات، بقدر ما كان يعكس خوفاً من المستقبل، وتوقعاً لانقطاع قد يتحول إلى أزمة ممتدة.
مع إعلان فتح المضيق الجمعة 17 أبريل، انقلبت الأسواق سريعاً، وأنهى برنت جلسة 17 أبريل منخفضاً 9 %، عند 90.38 دولاراً، إلا أن هذا الانفراج لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما عادت حالة الغموض لتسيطر، مع تقارير عن سفن توقفت أو غيرت مسارها، وتحذيرات أمنية أعادت إلى الواجهة احتمال استمرار التوتر.
فعاود النفط الصعود مع تداولات الاثنين 20 أبريل بنسبة 7.5 %. ومع إعلان تمديد الهدنة الثلاثاء 21 أبريل، إلى أجل غير مسمى، سجلت تداولات الأربعاء 22 أبريل، ارتفاعاً في أسعار الذهب والأسهم، وتراجعاً في أسعار النفط، حيث أدى تصريح الإعلان بتمديد الهدنة، إلى تهدئة المخاوف من تفاقم التضخم واستمرار أسعار الفائدة.
هذا التذبذب السريع بين التفاؤل والقلق، يعكس طبيعة المرحلة، حيث لم يعد الاستقرار هو القاعدة، بل أصبح التقلب هو الحالة الطبيعية للأسواق.
فقد أدى تراجع حركة السفن بشكل حاد، إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين، خاصة مع تصاعد مخاطر المرور في المنطقة، وهو ما انعكس بدوره على كلفة النقل البحري. هذه الزيادة، رغم أنها لا تظهر بشكل مباشر في الأخبار اليومية، إلا أنها تشكل أحد أهم العوامل التي تدفع أسعار السلع إلى الارتفاع، حيث يتم تحميلها في النهاية على المستهلك.
ولم يكن هذا التردد مجرد قرار تشغيلي، بل كان مؤشراً على عمق الأزمة، حيث أصبحت قرارات الإبحار نفسها مرتبطة بتقييمات معقدة للمخاطر، تتجاوز الحسابات الاقتصادية التقليدية.
ماذا تقول أرقام العبور والتأمين؟
وقفز وقود السفن في سنغافورة إلى 100 %، فيما ارتفعت أقساط مخاطر الحرب «التأمين» لسفينة قيمتها 100 مليون دولار، من 250 ألف دولار للرحلة، إلى 500 ألف، وحوالي مليون دولار في بعض الحالات. هذا قبل أن تُحتسب كلفة التأخير، وتغيير المسارات، وتكدس الموانئ، والمخاطر القانونية على العقود.
من يدفع الثمن فعلياً؟
لم يكن المشهد مجرد أزمة في ممر مائي، بل لحظة كاشفة، اختزلت هشاشة العالم وتشابك مصائره. آلاف السفن العالقة في المضيق، بدت كأنها نقاط صامتة على الخريطة، لكن خلف كل نقطة حكاية إنسان، وعائلة، وحياة توقفت أو تبدلت. هذا التقرير لا يروي أزمة لوجستية، بقدر ما يستحضر وجوهاً لم تُلتقط، وأصواتاً لم تُسمع.
بعيداً عن الكاميرات
ومن هنا، يصبح فهم الأزمة لا يكتمل دون إعادة الاعتبار لهذا البعد، الذي يحول الأرقام إلى تجارب، والتحليلات إلى حكايات.
لكل سفينة قصة تمتد إلى بيوت كثيرة: أم تنتظر، طفل يفتقد، التزامات مؤجلة. الإعلام ركّز على الممر، لكن الأثر امتد إلى الكوكب بأسره - سلاسل إمداد، أسعار، وظائف، وتعليم. في الموانئ والمدن القريبة، ينتظر عمّال وموردون وسائقون. عقود معلقة، شحنات متأخرة، وديون تتراكم. محمد رضا صاحب شاحنة كان يعوّل على رحلة واحدة لتغطية مصاريف شهره، يجد نفسه بلا عمل.
فقدان الوظائف
مع تعطل الإمدادات، ارتفعت الأسعار. عائلة كانت تخطط للادخار، صارت تفكر في اختصار الأساسيات فقط إلى «الوقود، الغذاء، النقل». التغيير لم يكن في الأرقام وحدها، بل في أنماط العيش: تقشف قسري، وتأجيل لكثير من الخطط والمشاريع الشخصية والعائلية.
إجراءات حكومية
وهنا، يتحول مضيق هرمز من نقطة جغرافية إلى عنصر حاضر في حياة الناس، وينعكس في كل قرار اقتصادي صغير. ولا يمكن النظر إلى الأزمة بوصفها حدثاً عابراً، بل كجزء من سلسلة تحولات أوسع، تكشف عن مدى ترابط العالم، وعن هشاشة هذا الترابط حين يتعرض للاختبار.
فالممر الذي بدأ كقضية ملاحة، انتهى به الأمر إلى إعادة تشكيل أنماط العمل، والاستهلاك، والتعليم، وحتى الإحساس بالأمان الاقتصادي، ليؤكد مرة أخرى أن الأزمات الكبرى لا تُقاس فقط بحجمها، بل بعمق تأثيرها في الحياة اليومية.
تحديات تواجه الهند
إذ تستورد الهند نحو 85 % من احتياجاتها النفطية من الخارج، ويأتي جزء كبير من هذه الإمدادات من دول الخليج عبر مضيق هرمز، ما يجعل أمن هذا الممر مسألة حيوية للاقتصاد الهندي.
ومع تصاعد التوترات أو إغلاق المضيق، تواجه نيودلهي تحديات مباشرة، تتمثل في ارتفاع تكاليف النفط، وزيادة فاتورة الاستيراد، وضغوط على العملة المحلية والتضخم.
وسيعمل التجمع لمدة 10 سنوات، مع إمكانية تمديده 5 سنوات إضافية، في إطار جهود الحفاظ على استمرارية التجارة والسيادة الاقتصادية في مواجهة التوترات الجيوسياسية.
وتوفر شركات إعادة التأمين دعماً أساسياً لشركات التأمين، عبر توزيع المخاطر، إلا أن الحرب في إيران والعقوبات الغربية على روسيا، دفعت القطاع إلى تقليص التغطيات.
تعكس مواقف القوى الدولية من أزمة مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، توازناً دقيقاً بين المصالح الاقتصادية والهواجس الأمنية.
فروسيا تميل إلى دعم الحلول الدبلوماسية، وترفض أي تصعيد عسكري، مع سعيها للحفاظ على نفوذها في أسواق الطاقة، وتوسيع دورها كوسيط في الملف النووي.
في المقابل، تتبنى أوروبا موقفاً أكثر حذراً، إذ تدعو إلى ضمان حرية الملاحة في هرمز، مع التمسك بالحلول التفاوضية، لإحياء أو تعديل الاتفاق النووي، بينما تؤكد بريطانيا استعدادها للمشاركة في جهود دولية لحماية الملاحة، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
أما اليابان، وبحكم اعتمادها الكبير على واردات النفط من الخليج، فتدفع بقوة نحو التهدئة والاستقرار، مركّزة على أمن الإمدادات، وتجنب أي تعطّل طويل في المضيق. وبين هذه المواقف، يتضح أن القاسم المشترك، هو تفادي التصعيد، وحماية تدفقات الطاقة، مع اختلاف في أدوات التأثير وأولويات كل طرف.
«الكعكة الصفراء» و«الغبار النووي»
وبين حديث عن نقل اليورانيوم، وتصريحات تتناول ما سُمي بـ «الغبار النووي»، برزت فجوة واضحة بين اللغة السياسية والتوصيف العلمي، ما يجعل فهم هذه المصطلحات ضرورة لفهم طبيعة الصراع نفسه، وليس فقط مآلاته.
الكعكة الصفراء، هي الاسم الشائع لمركزات خام اليورانيوم، وهي ليست وقوداً نووياً جاهزاً، ولا مادة صالحة مباشرة لصنع سلاح، بل تمثل المرحلة الوسيطة بين استخراج الخام من الأرض، وبين تحويله كيميائياً إلى مواد تدخل لاحقاً في التخصيب.
كيف يُستخرج اليورانيوم؟
الاستخدامات المدنية لمحطات الطاقة تحتاج عادة إلى تخصيب منخفض من 3 - 5 %، بينما الوصول إلى 60 % يعد مرتفعاً جداً، ولا يوجد له تفسير مدني اعتيادي في نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية، لأن بلوغ 60 % تقريباً، يضع المادة في نطاق الاستخدام العسكري المحتمل.
عدة سيناريوهات
السيناريو الرابع يمكن تسمية بـ «صفقة مرحلية»، عبر وقف التصعيد في هرمز، مقابل ترتيبات نووية مؤقتة، لا تصل إلى اتفاق شامل، وقد يكون الأقرب في ظل «تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى».
مفاهيم نووية
مشروع إيتر
وعلى خط موازٍ، وفي ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن نجاح باحثيها من توجيه 192 شعاع ليزر ناحية عينة من الديوتيريوم محصورة داخل كبسولة بحجم حبة عنب أو أقل قليلاً، لتسخينها كي تصل إلى عشرات الملايين من الدرجات المئوية، ويبدأ الاندماج النووي في الحدوث، الأمر الذي يفتح الباب لإمكانات واعدة في إنتاج الطاقة مستقبلاً.
الغبار النووي
وماذا بعد؟
وفي النهاية، قد تختلف السيناريوهات السياسية، وقد تتبدل التحالفات، وقد تهدأ الأسواق، أو تعود إلى التوتر، لكن ما يبقى ثابتاً، هو هذا الدرس العميق: أن العالم، رغم اتساعه، يمكن أن يضيق فجأة عند نقطة واحدة، وأن هذه النقطة، مهما بدت صغيرة على الخريطة، قادرة على إعادة رسم ملامح الحياة لمليارات من البشر.
هنا، يصبح الحدث إنساناً، وتصبح الجغرافيا قصة، ويغدو الممر حكايةً لا تنتهي.
نقطة التقاء النفط والنووي وحياة الناس
في قلب هذه الأزمة، لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر للطاقة، بل تحوّل إلى نقطة التقاء معقّدة بين أكثر ملفات العالم تشابكاً: النفط والنووي، الجغرافيا والسياسة، والأسواق وحياة الناس.
فالتوتر الذي يحيط بالمضيق، لا ينفصل عن سياق أوسع، تتداخل فيه حسابات القوة مع مفاهيم مثل «التخصيب» و«الرقابة» و«الردع»، حيث تتحول المادة النووية من عنصر تقني إلى أداة تفاوض، ويتحوّل الممر البحري إلى وسيلة ضغط استراتيجية. وبذلك، لم تعد الأزمة مجرد اضطراب في الإمدادات، بل جزءاً من معادلة أوسع، تحدد ملامح التوازن الدولي ذاته.
غير أن ما يميّز أزمة المضيق، أن مراكز الثقل الجيوسياسي لم تبقَ محصورة في دوائرها التقليدية، بل تسربت بشكل مباشر إلى الحياة اليومية.
فكل تصعيد سياسي أو تعثر تفاوضي، كان ينعكس سريعاً على أسعار الطاقة، ومنها إلى كلفة الغذاء والنقل، وصولاً إلى تفاصيل المعيشة اليومية لملايين البشر. وفي ظل هذا الترابط، تراجع الفصل بين الاقتصادي والإنساني.
فالأزمة التي بدأت كاضطراب في تدفق النفط، أعادت تعريف مفهومي الاستقرار والأمان الاقتصادي، إذ لم يعد الاستقرار مجرد توفر للموارد، بل قدرة على التنبؤ بتكاليفها واستمراريتها، ولم يعد الأمان الاقتصادي مرتبطاً بمستوى الدخل فقط، بل بمدى هشاشته أمام عوامل خارجية، لا يمكن التحكم بها.
وبهذا المعنى، يتحول المضيق من ممر جغرافي، إلى مؤشر لحالة العالم: يقيس التوتر، ويعكس مستوى الثقة، ويحدد اتجاهات المستقبل. وعند هذه النقطة، تتقاطع خيوط المشهد بكامله.
فالسفن التي توقفت لم تكن تنقل شحنات طاقة فحسب، بل كانت تحمل إيقاع الاقتصاد العالمي نفسه. وحين تباطأت الحركة، تباطأت معها الأسواق والتجارة، وحتى إيقاع الحياة اليومية.
أما العائلات التي انتظرت عودة بحّار أو وصول شحنة، فقد كانت من دون أن تدري جزءاً من شبكة أوسع، تُظهر أن خللاً واحداً في نقطة ضيقة من العالم، قادر على إعادة تشكيل التجربة الإنسانية في أماكن بعيدة ومتباعدة. (دبي - البيان)
تشابك الاقتصاد بالسياسة العالمية.. ماذا عن الهند والصين؟
ووفقاً لتقرير نشرته «رويترز»، تستورد الصين وحدها عبر المضيق نحو 5.4 ملايين برميل يومياً في الربع الأول، ما يجعلها أكبر مستورد للنفط المار عبر هذا الممر الحيوي.