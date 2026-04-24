«تي إس إم سي» تؤجل شراء ماكينات تصنيع الرقائق

قررت شركة «تي إس إم سي» (TSMC)، تأجيل شراء أحدث آلات الطباعة الحجرية من ASML لتصنيع الرقائق المتقدمة، حتى عام 2029، في خطوة تهدف إلى ضبط النفقات، ما شكل ضربة لتوقعات الشركة الهولندية التي تعتمد بشكل كبير على أكبر عملائها.

وأوضح كيفن تشانغ، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في «تي إس إم سي»، أن الشركة لا تخطط حالياً لاعتماد الجيل الجديد من معدات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية المتطورة، والتي تتجاوز تكلفة الجهاز الواحد منها 350 مليون يورو، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة المستمرة من التقنيات الحالية لتحقيق المطلوب.

وأضاف أن شريحة A13 المتقدمة ستدخل مرحلة الإنتاج في عام 2029، مؤكداً أن كلفة التقنيات الجديدة لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بالعائد المتوقع منها في الوقت الراهن. وكانت الأسواق تترقب بدء الإنتاج التجاري واسع النطاق لهذه المعدات بين عامي 2027 و2028، ضمن خطط ASML للوصول إلى إيرادات تبلغ 60 مليار يورو بحلول 2030. وعلى خلفية هذا القرار، تراجعت أسهم الشركة في الولايات المتحدة بنسبة وصلت إلى 5.5 %، رغم مكاسب سجلتها منذ بداية العام.

ورغم امتلاك «تي إس إم سي» عدداً محدوداً من هذه الأجهزة، إلا أنها استخدمتها لأغراض البحث والتطوير فقط. وتعكس هذه الخطوة التحديات المتزايدة في صناعة أشباه الموصلات، حيث ارتفعت تكاليف إنشاء مصانع الرقائق المتقدمة إلى ما بين 20 و30 مليار دولار، فيما تتجاوز تكلفة بعض معدات التصنيع 200 مليون دولار.

وفي ظل هذه التكاليف، تخطط الشركة التايوانية لإنفاق رأسمالي قياسي قد يصل إلى 56 مليار دولار في عام 2026، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي مستهدف لا يقل عن 56 %، في رهان على تحقيق عوائد قوية مستقبلاً.