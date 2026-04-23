تسلا تستثمر 3 مليارات دولار في مصنع رقائق متقدم



تعتزم شركة "تسلا" اقتحام مجال تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة عبر استثمار 3 مليارات دولار لبناء منشأة متطورة لأبحاث الرقائق الإلكترونية في مجمع "جيجا تكساس". وقال إلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المصنع سيعمل كمنصة اختبار للتقنيات الجديدة بقدرة إنتاجية تصل لعدة آلاف من الرقائق شهريا، تمهيدا لمشروع أضخم يعرف باسم "تيرافاب" (Terafab)، بحسب بلومبرج.

مشروع "تيرافاب"

ويهدف مشروع "تيرافاب" الطموح، الذي تقوده شركة "سبيس إكس" في مراحله الأولى، بالتعاون مع فرق من "تسلا" وشركة الذكاء الاصطناعي "xAI"، إلى تأمين احتياجات شركات ماسك المتزايدة من الرقائق المتقدمة.

وأوضح الملياردير الأميركي أن اللجوء للتصنيع الذاتي جاء نتيجة عدم قدرة كبار المصنعين، مثل "تي إس إم سي" و"سامسونج"، على تلبية حجم الطلب المستقبلي لمشاريعه.

وانضمت شركة "إنتل" كشريك تقني للمشروع، حيث يعتزم ماسك الاستفادة من شرائح "14A" المتطورة الخاصة بإنتل، وهي تقنية حديثة للغاية ستكون ركيزة أساسية في توسعات "تيرافاب" المستقبلية. و عقب هذا الإعلان ارتفع سهم "إنتل" بنسبة 3%.

سلاسل التوريد

ورغم أن الميزانية المرصودة للمصنع البحثي تقدر بـ 3 مليارات دولار، إلا أنه مبلغ يمثل عشر تكلفة بناء المنشآت الكبرى في القطاع. ومن المتوقع أن يساهم هذا التكامل بين الشركات الثلاث "تسلا"، و"سبيس إكس"، و"إنتل" في إعادة صياغة سلاسل التوريد الخاصة بالرقائق الإلكترونية الموجهة للذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات والفضاء، بما يعزز الاستقلالية التقنية والقدرة التنافسية في مواجهة النقص العالمي في المكونات الدقيقة.