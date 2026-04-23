أرباح «سامسونج إس.دي.إس» تتراجع 56% في الربع الأول 2026





سجلت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية الرائدة "سامسونج إس.دي.إس"، تراجعاً حاداً في صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة 56.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 92.38 مليار وون كوري جنوبي (نحو 6.24 مليون دولار).

كما انخفضت أرباح التشغيل بنسبة كبيرة بلغت 70.8% لتسجل 78.34 مليار وون، متأثرة بزيادة النفقات غير المتكررة خلال الفترة.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3.9% لتصل إلى 3.35 تريليون وون، نتيجة استقرار أداء قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الشركة إلى أن الأداء الضعيف يعكس ضغوطاً تشغيلية وتراجعاً في بعض الأنشطة الأساسية، ما أثر على نتائجها المالية مقارنة بالعام السابق.