«لينكد إن» تعين دانيال شابيرو رئيساً تنفيذياً جديداً



عينت ​لينكد إن التابعة ‌لشركة مايكروسوفت ​رئيس العمليات دانيال شابيرو رئيساً تنفيذياً جديداً لها، مستعينة بخبير مخضرم في المنصة لقيادتها ⁠خلال حقبة التغيير المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وسيخلف شابيرو، الذي انضم إلى ‌لينكد إن عام 2008 كمدير عام لشبكة ‌الأبحاث، رايان روسلانسكي في ‌منصب الرئيس التنفيذي.

ويأتي ‌هذا التغيير ‌في القيادة، الذي يسري بأثر ​فوري، في ‌إطار سعي ​لينكد إن ⁠لتعزيز دورها في سوق عمل تشهد ​تحولاً ⁠بسبب الذكاء الاصطناعي. ⁠وتضم المنصة أكثر من 1.3 مليار ⁠عضو، وأسهمت بنسبة 6.3 % من إيرادات مايكروسوفت السنوية عام 2025.

وقال روسلانسكي «سيؤدي الذكاء الاصطناعي ‌إلى تغيير طريقة عمل الناس وتطور ​حياتهم المهنية بشكل أسرع مما يتوقعه كثيرون».