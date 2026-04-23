الدولار يستقر قرب ​أعلى مستوى في أسبوع

استقر الدولار أمس قرب ​أعلى مستوى له في أسبوع وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن الصراع في ‌الشرق الأوسط ​حتى بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

ولم ⁠يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات، وسجل 98.324 نقطة.

وقال دومينيك بانينج، المسؤول عن استراتيجية العملات العشر الرئيسية في نومورا: «من الصعب تكوين قناعة راسخة في هذه المرحلة».

وأضاف: «أعتقد أننا لاحظنا أن الرغبة في ‌الاشتباك مجدداً منخفضة نسبياً، وبالتالي هذا أمر إيجابي بشكل عام، ومن الواضح ‌أن السوق تقيم هذه الأخبار الإيجابية ‌بعض الشيء».

كذلك لم يطرأ تغير يذكر على معظم العملات الأخرى، وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1748 دولار، وسجل الجنيه الاسترليني ​1.3512 دولار.

واستقر الدولار إلى ‌حد كبير أمام العملة ​اليابانية، وسجل 159.24 يناً بعدما أظهرت بيانات ⁠في وقت سابق ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي رغم الاضطرابات الناجمة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وفسرت الأسواق تصريحات المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​كيفن وارش، خلال ⁠جلسة في مجلس ⁠الشيوخ، على أنها تميل قليلاً للتشديد النقدي.

وقال جونيا تاناسي، محلل العملات الأجنبية في اليابان لدى جيه.بي مورجان تشيس اند كو في طوكيو: «ربما كانت النقطتان الأكثر إثارة للاهتمام هما تشديده على استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، ورفضه بوضوح أي طلب من الرئيس ترامب بخفض أسعار الفائدة؛ وبشكل عام يمكن وصف ‌النبرة بأنها تميل للتشديد النقدي بعض الشيء».

ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تشير العقود الآجلة لصناديق ​مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى احتمال ضمني نسبته 57.9 % بأن يُبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى اجتماعه في 28 أبريل 2027.