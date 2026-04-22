تسريبات «ميثوس» تهز قطاع الذكاء الاصطناعي وتهدد النظام المالي العالمي

أثارت تقارير حول نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «ميثوس» من شركة «أنثروبيك» موجة قلق واسعة في الأوساط التقنية والمالية، بعد الكشف عن وصول محدود وغير مصرح به إلى النظام، وما تلاه من تحركات رسمية في الولايات المتحدة واليابان لمناقشة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي والأمني.

وتمكن عدد محدود من المستخدمين من الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «ميثوس»، وذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه شركة «أنثروبيك» عن خطط لإتاحته لعدد محدود من الشركات ضمن برنامج تجريبي، وفقاً لمصادر مطلعة ووثائق اطلعت عليها «بلومبرغ».

وبحسب المصدر، فإن مجموعة المستخدمين المعنيين استخدمت النموذج بشكل مستمر منذ ذلك الحين، في حالات لا تتعلق بالأمن السيبراني، مع الإشارة إلى وجود أدلة تم تداولها عبر لقطات شاشة وبث مباشر. وقد أتاحت الشركة التقنية عبر مشروع «جلاس وينج» لعدد مختار من المؤسسات بهدف اختبار الأنظمة وحمايتها.

وتشير «أنثروبيك» إلى أن نموذج «ميثوس» يتمتع بقدرات متقدمة جداً، إلى درجة تمكنه نظرياً من تحديد واستغلال ثغرات أمنية في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية حول العالم، وهو ما زاد من حجم المخاوف المرتبطة باستخدامه.

وفي هذا السياق، عقد مسؤولون اقتصاديون وماليون في الولايات المتحدة اجتماعاً طارئاً ضم وزير الخزانة الأمريكي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب كبار التنفيذيين في أكبر البنوك الأمريكية، لمناقشة المخاطر المحتملة للنموذج على النظام المالي، وسط تحذيرات من تداعيات قد تتجاوز السوق الأمريكية إلى النظام العالمي.

وشارك في الاجتماع قادة مؤسسات مالية كبرى من بينها سيتي جروب، وبنك أوف أميركا، وجولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وويلز فارجو، وهي كيانات تُصنف على أنها «ذات أهمية نظامية» في الاقتصاد العالمي.

وتشير المعلومات إلى أن الوصول غير المصرح به تم عبر استخدام صلاحيات متعاقد خارجي وأدوات رقمية متقدمة، بينما ينتمي المستخدمون إلى مجموعة خاصة على منصة «ديسكورد» تركز على تتبع النماذج غير المنشورة من الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، أكدت «أنثروبيك» أنها تحقق في هذه المزاعم بالتعاون مع أطراف خارجية، مشيرة إلى عدم وجود أدلة حتى الآن على أن هذا الوصول أدى إلى استخدامات تتجاوز ما تم رصده.

وفي موازاة ذلك، امتدت المخاوف إلى اليابان، حيث دعت وزارة المالية إلى اجتماع مع كبار البنوك المحلية لمناقشة تداعيات محتملة مرتبطة بالنموذج، بمشاركة مسؤولين ماليين بارزين، في خطوة تعكس تصاعد القلق من تحول القضية من مسألة تقنية إلى ملف مرتبط بالأمن الاقتصادي العالمي.

وحذرت وزيرة المالية اليابانية من أن القوة المحتملة لنموذج «ميثوس» قد تتيح استغلال نقاط الضعف بسرعة في الأنظمة المالية، ما يستدعي بحث آليات للحد من هذه المخاطر والتعامل معها بشكل منسق دولياً.