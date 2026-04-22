يونايتد إيرلاينز تخفّض توقعات أرباحها السنوية رغم نمو الإيرادات

خفضت شركة «يونايتد إيرلاينز» توقعاتها لأرباح العام الحالي، متأثرة بارتفاع تكاليف الوقود الناتج عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، وذلك رغم تحقيق نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع حالياً أرباحاً معدلة للسهم، تتراوح بين 7 و11 دولاراً، مقارنة بتقديرات سابقة كانت بين 12 و14 دولاراً، في ظل الضغوط المتزايدة على التكاليف التشغيلية.

وسجلت نفقات الوقود ارتفاعاً بنسبة 12.6 % خلال الربع الماضي، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة أسعار الكيروسين نتيجة تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لعدة أسابيع، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وفي ضوء هذه التطورات أعلنت الشركة عزمها تقليص خططها لزيادة السعة التشغيلية، خلال العام الجاري، في محاولة لاحتواء تأثير ارتفاع التكاليف.

وعلى الرغم من ذلك حققت يونايتد إيرلاينز أداء مالياً قوياً خلال الربع، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.6 % على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 14.6 مليار دولار، فيما قفز صافي الأرباح بنسبة 80 % ليبلغ 699 مليون دولار.