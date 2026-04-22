لوفتهانزا تلغي 20 ألف رحلة قصيرة وتغلق «سيتي لاين» لخفض التكاليف

تستعد مجموعة لوفتهانزا الألمانية لإلغاء نحو 20 ألف رحلة قصيرة المدى حتى أكتوبر المقبل، بالتزامن مع قرار إغلاق شركتها الإقليمية «سيتي لاين»، في إطار جهودها لخفض التكاليف، وتحسين كفاءة العمليات.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها، أن هذه الخطوة ستسهم في توفير ما يقارب 40 ألف طن من وقود الكيروسين، في ظل الارتفاع الكبير في أسعاره مؤخراً. وتهدف التعديلات إلى تقليص الرحلات قصيرة المدى غير المجدية اقتصادياً، مع تعزيز الربط عبر مراكزها الرئيسية في فرانكفورت وميونيخ وزيوريخ وفيينا وبروكسل وروما، لضمان استمرارية الوصول إلى شبكتها العالمية.

وبدأت لوفتهانزا تنفيذ المرحلة الأولى من الإلغاءات، والتي شملت نحو 120 رحلة يومياً حتى نهاية مايو، مع إخطار المسافرين المتأثرين بهذه التغييرات، كما قررت تعليق بعض الخطوط المباشرة مؤقتاً، وتحويل عدد من الوجهات لتخدم عبر مطارات أخرى ضمن شبكة المجموعة.

وتعمل الشركة حالياً على إعادة تقييم شبكة رحلاتها متوسطة المدى، في ظل تقليص قدراتها التشغيلية، على أن تعلن عن التحديثات الجديدة، خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه تتوقع لوفتهانزا استقراراً نسبياً في إمدادات الوقود، ضمن جدول رحلات الصيف الحالي.