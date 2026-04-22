آمال وقف الحرب تهدئ من قفزات أسعار النفط

تراجعت أسعار ​النفط، أمس، مبددة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط ترقب نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً إلى 94.79 دولاراً، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.12 دولار، ⁠أو 1.3% إلى 88.49 دولاراً. وينقضي أجل عقود مايو، الثلاثاء، وانخفضت عقود يونيو الأكثر نشاطاً 16 سنتاً إلى 90.27 دولاراً.

وارتفع كلا الخامين، الاثنين، إذ صعد خام برنت 5.6%، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.9%، بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز مجدداً، ما أدى إلى سد شريان نقل النفط الرئيسي، واحتجزت الولايات ‌المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها موانئ إيران.

ومع ذلك يركز المستثمرون على احتمال أن تؤدي المحادثات إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي أو التوصل إلى اتفاق نهائي، على الرغم من استمرار احتمال تجدد الصراع، وتعطيل شحن ​النفط.