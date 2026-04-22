الطلب الأمريكي على الفحم يرتفع بدفع مراكز بيانات «الذكاء»

سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الفحم، مدفوعة بالتوسع السريع في مراكز البيانات الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في تحول لافت يخالف الاتجاه العالمي نحو تقليص الاعتماد على هذا المصدر التقليدي للطاقة.

ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، بلغ استهلاك الولايات المتحدة نحو 410 ملايين طن من الفحم خلال العام الماضي، بزيادة سنوية تقارب 38 مليون طن، لتكون أكبر زيادة على مستوى العالم، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي تباطؤاً نسبياً، بما في ذلك في الصين أكبر مستهلك للفحم، بحسب صحيفة «تلجراف» البريطانية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل سياسات انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بإعادة إحياء صناعة الفحم ضمن خطته لتعزيز «الهيمنة الأمريكية على الطاقة»، عبر تخفيف معايير التلوث وتخصيص استثمارات لإبقاء محطات الفحم قيد التشغيل.

وبحسب التقرير، ارتفع استهلاك الفحم في الولايات المتحدة بنسبة 10%، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 16% في عام 2023 و5% في 2024، ما يعكس تحولاً في مسار استهلاك الطاقة، خاصة مع تزايد الضغط على الشبكة الكهربائية.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تستحوذ محطات توليد الكهرباء على نحو 90% من استهلاك الفحم في الولايات المتحدة، في ظل توسع شركات التكنولوجيا في إنشاء مجمعات ضخمة لمراكز البيانات لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أسهمت عوامل أخرى في هذا الاتجاه، أبرزها ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وتأخر تسليم توربينات الغاز.

ورغم هذا الارتفاع، أشار التقرير إلى أن نمو الطلب العالمي على الفحم لا يزال محدوداً، حيث ارتفع في عام 2025 بنسبة 0.4% فقط، مقارنة بـ 1.4% في العام السابق، فيما لم يتجاوز نمو الاستهلاك في الصين 0.1%.