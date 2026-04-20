شركات طيران أمريكية تطالب بإعفاءات ضريبية لمواجهة ارتفاع الوقود

يعتزم رؤساء تنفيذيون لكبرى شركات الطيران منخفض التكلفة عقد اجتماع مع وزير النقل الأمريكي شون دافي غدا الثلاثاء، في وقت يحثون فيه الكونجرس على إقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لتعويض جزء من الارتفاع الحاد في تكلفة وقود الطائرات الناجم عن الحرب مع إيران.
وكانت مجموعة تمثل شركات سبيريت إيرلاينز وفرونتير إيرلاينز وأليجيانت إير وصن كانتري وأفيلو بعثت الأسبوع الماضي برسالة إلى قادة في الكونجرس، طالبت فيها المشرعين بإقرار تشريع يعلق ضريبة الاستهلاك الاتحادية البالغة 7.5 بالمئة على تذاكر الطيران، إلى جانب ضريبة قدرها 5.30 دولار على كل رحلة.