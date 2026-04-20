شركات طيران أمريكية تطالب بإعفاءات ضريبية لمواجهة ارتفاع الوقود





يعتزم رؤساء ‌تنفيذيون لكبرى ​شركات الطيران منخفض التكلفة عقد اجتماع مع وزير النقل الأمريكي شون ⁠دافي غدا الثلاثاء، في وقت يحثون فيه الكونجرس ‌على إقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لتعويض ‌جزء من الارتفاع الحاد ‌في تكلفة وقود ‌الطائرات الناجم ‌عن الحرب مع إيران.

وكانت ​مجموعة تمثل ‌شركات ​سبيريت إيرلاينز ⁠وفرونتير إيرلاينز وأليجيانت إير وصن كانتري ​وأفيلو ⁠بعثت ⁠الأسبوع الماضي برسالة إلى قادة في ⁠الكونجرس، طالبت فيها المشرعين بإقرار تشريع يعلق ضريبة الاستهلاك الاتحادية البالغة 7.5 ‌بالمئة على تذاكر الطيران، إلى ​جانب ضريبة قدرها 5.30 دولار على كل رحلة.