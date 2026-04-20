المركزي الأوروبي: الأضرار الاقتصادية لحرب إيران لم تظهر بعد





قال ألفارو بيريرا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران مازالت حديثة للدرجة التي لا تسمح بظهور تأثيرها الكامل على اقتصاد منطقة اليورو حاليا، مشيرا إلى ضرورة تركيز البنك على البيانات الاقتصادية القادمة وأن يكون مستعدا للتعامل مع أي مؤشرات على خروج الأسعار عن السيطرة.

وأضاف بيريرا محافظ البنك المركزي البرتغالي في مقابلة إعلامية بالعاصمة الأمريكية واشنطن إنه رغم أن النمو الاقتصادي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة منخفض إلى حوالي 1% ، فقد كان يتحلى بـ"المرونة" لدى نشوب أزمة الحرب في 28 فبراير الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيريرا قوله "هذا الصراع (بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية) لم يبدأ منذ فترة طويلة. نحن نحتاج إلى رؤية كيف ستمضي الأمور خلال الأسابيع القليلة المقبلة ... عادة ما تؤدي صدمات الإمدادات السلبية كالتي حدثت، إلى نمو أقل وتضخم أعلى. لذلك فهذين العرضين ليسا كبيرين".

ويقيم صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو مدى تأثير الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز والذي يمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية على اقتصاد أوروبا. وقبل أقل من أسبوعين على اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة السياسة النقدية، من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال بيريرا "من المهم للغاية تجنب الآثار الجانبية للحرب.. إذا بدأت البيانات تقول لنا أن لدينا مشكلات في ارتفاع الأسعار وتوقعات التضخم بصورة ملحوظة سيكون علينا التحرك، وإلا يجب علينا التريث".