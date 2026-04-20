الغذاء والأسمدة على طاولة محادثات مجموعة العشرين

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية في ‌الأسابيع ​المقبلة جولة أخرى من المحادثات لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الغذاء والأسمدة، في ⁠إطار مساعي واشنطن المستمرة للدفع نحو إجراء منسق.

وستعلن الولايات المتحدة، التي ترأس مجموعة العشرين ‌حالياً، عن هذا التعهد في بيان من رئاسة المجموعة حول اجتماع وزراء ‌مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك ‌المركزية الذي انعقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد ‌الدولي والبنك ‌الدولي في 16 أبريل.

واطلعت «رويترز» على ​نسخة من ‌البيان، ​الذي صدر بدلاً من ⁠بيان ختامي كان سيتطلب إجماعاً من كل الدول الأعضاء، قبل ​إصداره ⁠الرسمي في ⁠وقت لاحق.

وجاء في البيان أن مسؤولي ⁠الشؤون المالية في دول مجموعة العشرين ناقشوا مجموعة من القضايا، بما في ذلك التأثير الاقتصادي للحرب وتأثيرها على أسواق الزراعة ‌وسلاسل القيمة والأسمدة، لكنهم لم يعلنوا عن ​اتفاق بشأن عمل منسق لضمان الحصول على الأسمدة وسط الاضطرابات الناجمة عن الحرب.

