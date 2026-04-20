5 % قفزة جديدة في أسعار النفط بضغط التوترات

​ارتفعت أسعار النفط بنحو 5 % الاثنين، بدفعة من ‌مخاوف من ​انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، ومع بقاء حركة المرور عبر مضيق هرمز متوقفة إلى حد كبير.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.19 دولارات للبرميل، أو 4.6 % لتصل إلى 94.57 دولاراً ⁠للبرميل. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 88.45 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 4.60 دولارات أو 5.5%.

وتراجع الخامان 9 % عند التسوية يوم الجمعة، ‌ليسجلا أكبر انخفاض يومي لهما منذ 18 أبريل، بعد أن أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة ‌المتبقية من وقف إطلاق النار. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة ‌أخرى.

وقالت جون جو، كبيرة محللي ‌سوق النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»: في غضون 24 ساعة من إعلان يوم الجمعة بالفتح الكامل، كانت ​هناك بالفعل ناقلات ‌تعرضت لإطلاق نار ​من الحرس الثوري. وأضافت: الأوضاع الأساسية للسوق ⁠تزداد سوءاً، إذ لا يزال هناك 10 إلى 11 مليون برميل يومياً من النفط الخام محجوباً، في إشارة إلى الخسائر في إنتاج ​النفط.

وأظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ‌ظلت شبه متوقفة الاثنين، إذ لم تسجل سوى ثلاث عمليات عبور خلال 12 ساعة ​مضت. وأظهرت بيانات شركة كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت المضيق يوم السبت محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن التي تعبر الممر المائي منذ أول مارس.