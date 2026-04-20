"يونيكريديت" يؤكد ضرورة إعادة هيكلة كوميرتس بنك



قال بنك يونيكريديت الإيطالي إن منافسه الألماني كوميرتس بنك يحتاج إلى تغييرات عميقة، في الوقت الذي يكثف فيه البنك الإيطالي تحركاته للاستحواذ عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يونيكريديت قوله في عرض تقديمي اليوم الاثنين إن "كوميرتس بنك عبارة قصة أداء تشغيلي ضعيف .. ومبالغ في تقييمه مقارنة بأسسه"، مضيفا أن البنك الألماني يعاني من "نقاط ضعف هيكلية" ويتم إخفاؤها فقط من خلال "مزيج من الظروف المالية المواتية والتوسع القوي دوليا دون أن يرتبط ذلك بعملياته في ألمانيا وبولندا".

ويسعى أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لبنك يونيكريديت، إلى شراء كوميرتس بنك منذ سبتمبر/أيلول 2024، وقدم مؤخرا عرض استحواذ كامل، من المقرر أن يبدأ تنفيذه الشهر المقبل. وقد رفض كوميرتس بنك عروض الاستحواذ باستمرار.

ويعد يونيكريديت بالفعل أكبر مساهم في كوميرتس بنك بحصة تقل قليلا عن 30%. أما الحكومة الألمانية فهي ثاني أكبر مستثمر، وهي تعارض بشدة استحواذ يونيكريديت على البنك الألماني.

وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر مطلعة إن بنك يونيكريديت يجري محادثات مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية إجباره على تبني معاملة رأسمالية أكثر صرامة لحصته في كوميرتس بنك ثاني أكبر بنوك ألمانيا حتى وإن لم تتجاوز الحصة نصف أسهم البنك الألماني.وقالت المصادر إن البنك المركزي الأوروبي يدرس إمكانية سيطرة يونيكريديت الفعلية على منافسه الألماني بمجرد تجاوز حصته 30%، نظرا لأن نسبة كبيرة من أسهم البنك الألماني لا تدار بشكل فعال، مضيفة أنه في حال توصل البنك المركزي إلى أن يونيكريديت قادر على السيطرة على كوميرتس بنك دون امتلاك أغلبية بسيطة من أسهمه، فقد يجبر البنك الإيطالي على دمج حصته لأغراض احترازية، مما سيؤدي إلى متطلبات رأسمالية أعلى.