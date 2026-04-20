تباطؤ تراجع الأسعار 0.2% في ألمانيا مع تقلبات الطاقة



أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الصادرة الاثنين، تباطؤ وتيرة تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي، لتسجل أقل انخفاض لها منذ نحو عام، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار الطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

ووفقاً للبيانات، انخفضت أسعار الجملة بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال مارس، مقارنة بتراجع أكبر بلغ 3.3% في فبراير، ما يشير إلى تحسن نسبي في وتيرة الانخفاض، وهو المستوى ذاته المسجل في مارس من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5% خلال مارس، بعد انخفاضها بنسبة 0.5% في فبراير، متجاوزة توقعات المحللين التي رجحت زيادة بنحو 1.4% فقط.

ويرجع هذا التذبذب في الأداء السنوي والشهري بشكل رئيسي إلى تحركات أسعار الطاقة، التي تأثرت بالتطورات في الشرق الأوسط. فقد تباطأ معدل تراجع أسعار الطاقة سنوياً إلى 3.2% مقابل 12.5% في الشهر السابق، بينما سجلت ارتفاعاً شهرياً حاداً بنسبة 14.3%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

كما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية بنسبة 18.3% على أساس سنوي خلال مارس، ما ساهم في دفع الاتجاه العام للأسعار.

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية بنسبة 1.9% لكل منهما، في حين زادت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، ما يعكس ضغوطاً سعرية متفاوتة عبر مختلف القطاعات.