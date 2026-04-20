زيادة مصروف الأزواج 10% في اليابان



كشف استطلاع حديث للرأي في اليابان عن ارتفاع ملحوظ في مصروف الجيب الشهري للأزواج، المعروف باسم «أوكوزوكاي»، بنسبة تتجاوز 10%، ليصل إلى نحو 37 ألف ين (ما يعادل 233 دولاراً)، وذلك رغم استمرار توجه الأسر نحو ترشيد الإنفاق في ظل الضغوط التضخمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، الاثنين، أن متوسط هذا المصروف ارتفع بمقدار 3764 ين مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ نحو 36 ألفاً و835 ينا شهرياً.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي خلال السنوات الماضية، ليصل «الأوكوزوكاي» إلى ثاني أعلى مستوى له منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 2018، مقترباً من الذروة المسجلة في عام 2019 عند نحو 37 ألفاً و774 ينا.

وأرجع الاستطلاع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى نمو الأجور، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد أُجري الاستطلاع إلكترونياً من قبل شركة «ميجي ياسودا» للتأمين على الحياة خلال شهر مارس الماضي، وشمل 1620 مشاركاً من الأزواج، تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والسبعينيات.