«لوكلير» الفرنسية: أزمة الطاقة العالمية مستمرة حتى الشتاء



حذّر ميشيل إدوارد لوكلير، الرئيس التنفيذي لشركة لوكلير المشغّلة لسلسلة متاجر كبرى في فرنسا، من احتمال استمرار أزمة الطاقة العالمية لفترة تمتد إلى عدة أشهر، على خلفية التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح، في تصريحات أدلى بها لإذاعة «يوروب 1» وقناة «سي نيوز» الاثنين، أن تداعيات أزمة الطاقة قد تستمر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع إمكانية امتدادها حتى فصل الشتاء المقبل، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة.

وفي السياق ذاته، عاودت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات اليوم، بعد إعلان الولايات المتحدة احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت كسر الحصار المفروض على موانئ إيران، وهو ما أثار توترات إضافية، خاصة مع تعهد طهران بالرد على هذه الخطوة.