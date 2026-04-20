الدولار ينتعش مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز

اتجه الدولار نحو أعلى مستوى له ​خلال أسبوع في مستهل التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، ‌مع تجدد ​التوتر في الشرق الأوسط الذي دفع المستثمرين إلى الإقبال على الملاذات الآمنة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 98.485، وهو أعلى مستوى منذ 13 ⁠أبريل. وعكس هذا الاتجاه بعد أن أدت موجة بيع إلى انخفاض الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب مع تزايد الآمال في التوصل ‌إلى اتفاق سلام. وكتب محللون من ويستباك في مذكرة بحثية "قد تقلص تطورات مطلع الأسبوع هذا التفاؤل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌يوم الأحد إن الجيش الأمريكي احتجز سفينة شحن ترفع ‌العلم الإيراني حاولت اختراق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ‌على موانئ إيران، ‌في حين قالت طهران إنها لن تشارك في جولة ثانية من محادثات السلام ​على الرغم من تهديد ‌ترامب بتجدد ​الضربات الجوية.

وقال محللون في بنك ⁠باركليز إن البيانات أظهرت أن المستثمرين ما زالوا يفضلون الدولار، لذا فإن هناك مجالا أكبر لانخفاضه في حال عودة ​الوضع ⁠في الشرق ⁠الأوسط إلى طبيعته.

وقالوا في مذكرة صدرت يوم الأحد "من المرجح أن يكون أي تذبذب (في السوق) محدود النطاق، بل وقد ⁠يكون فرصة مناسبة لإعادة فتح مراكز بيع الدولار". وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1731 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني بنفس النسبة إلى 1.3480 دولار.

وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.2 إلى 158.945 ينا، كما صعد أمام العملة ‌الصينية 0.1 بالمئة إلى 6.8244 يوان في التداول خارج الصين.

وانخفض الدولار الأسترالي ​0.6 بالمئة إلى 0.7122 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5856 دولار.

وتراجعت عملة بتكوين المشفرة 0.7 بالمئة إلى 74130.13 دولارا، في حين تراجعت عملة إيثر 0.7 ​بالمئة إلى 2266.10 ‌دولارا.