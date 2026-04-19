سلطان الجابر: مضيق هرمز ممر عالمي ويجب أن يعود إلى العالم

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن مضيق هرمز ممر مائي عالمي، ويجب أن يعود إلى العالم، كما كان تماماً.

وقال معاليه على حسابه في منصة "إكس": "50 يوماً على إغلاق مضيق هرمز: نحو 600 مليون برميل من النفط تم تعطيلها".

وأضاف معاليه " 50 يوماً من تصاعد الضغط على الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والمواد الأساسية التي يعتمد عليها العالم".

وتابع معاليه " كل برميل مفقود يرفع الفواتير على الأشخاص العاديين في كل مكان".

وأكد معاليه " الاقتصاد العالمي لا يحتمل مزيداً من عدم اليقين. لا يجوز استخدام المضيق للتهديد".

وختم معاليه " علينا تسمية الأشياء بأسمائها: الدفع مقابل المرور الآمن هو ابتزاز. مضيق هرمز ممر مائي عالمي، ويجب أن يعود إلى العالم، كما كان تماماً".