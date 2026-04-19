كارلوس سليم يبيع أسهم شركات نفط أمريكية بـ500 مليون دولار

يجني كارلوس سليم وعائلته أرباحاً من استثماراتهم في شركات النفط الأمريكية، التي قفزت أسعار أسهمها مؤخراً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي رفعت أسعار البنزين.

وباعت شركة «كونترول إمبريساريال دي كابيتاليس»، الذراع الاستثمارية لعائلة سليم، نحو 497 مليون دولار من أسهم «بي بي إف إنرجي»، خلال العام الجاري، وقلصت حصتها بأكثر من الثلث مع تضاعف سعر سهم شركة التكرير تقريباً وسط الصراع الأمريكي الإيراني، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ»، كما حققت «كونترول إمبريساريال دي كابيتاليس» نحو 40 مليون دولار من بيع جزء من حصتها في شركة «تالوس إنرجي»، ومقرها هيوستن. وبلغ سعر سهم الشركة أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال مارس، وهو الشهر الذي شهد أكبر حجم تداولات لعائلة سليم العام الجاري في أسهم «بي بي إف إنرجي»، بحسب إفصاحات تنظيمية أمريكية.

وقال أرتورو إلياس أيوب، صهر كارلوس سليم والمتحدث باسمه، في مقابلة هاتفية: «الشركات تحقق أداء جيداً، لكن حجم استثمارنا أصبح كبيراً للغاية، وكان الوقت مناسباً للبيع بسعر جيد»، مضيفاً: «لا يمثل البيع تغييراً في الاستراتيجية».

ويعد سليم أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بثروة تبلغ 132 مليار دولار، وفق مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، والتي تأتي أساساً عبر عملاقة الاتصالات «أمريكا موفيل». وقد زاد الملياردير المكسيكي البالغ عمره 86 عاماً من استثماراته في شركات النفط والغاز، خلال السنوات الماضية، ليصبح أحد أكبر المستثمرين الخاصين في قطاع الطاقة ببلاده.

وارتفعت أسعار أسهم كل من «تالوس» و«بي بي إف» بأكثر من 30 % العام الجاري، وسط اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وكانت عائلة سليم قد عززت حصصها في الشركتين العام الماضي، في مثال جديد على نجاحها في استغلال دورات أسواق السلع.

وكانت «كونترول إمبريساريال دي كابيتاليس» قد اشترت أسهم «بي بي إف» خلال الجائحة عندما تراجع الطلب على البنزين، ما أتاح لها تحقيق أرباح كبيرة في 2022 مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي، واضطراب إمدادات الوقود المكرر عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وباعت الشركة أسهم «بي بي إف» العام الجاري بأسعار تزيد بنحو 268 % عن مستويات الشراء في 2025، وفق بيانات «بلومبرغ»، كما تعد هذه المرة الأولى، التي تخفض فيها عائلة سليم حصتها في «تالوس» منذ دخولها مساهماً في 2023.

كانت أحدث عمليات البيع في 7 أبريل، عندما باعت العائلة أسهم «بي بي إف» بسعر يصل إلى 47.50 دولاراً، أي أعلى بنحو 70 % مقارنة بسعر السهم في نهاية 2025.

وحتى بعد عمليات البيع يظل سليم، الذي يستثمر في قطاع الطاقة منذ أكثر من عقد، مساهماً رئيسياً في كل من «بي بي إف» و«تالوس»، إذ تبلغ قيمة حصصه أكثر من 1.3 مليار دولار إجمالاً، بحسب مؤشر ثروات «بلومبرغ».

أضاف سليم نحو 21 مليار دولار إلى ثروته العام الجاري، مدعوماً جزئياً بنمو مجموعة الاتصالات التابعة له رغم اشتداد المنافسة، وتشمل استثماراته الأخرى شركة «غروبو فينانسييرو إنبورسا» للخدمات المصرفية والتأمين، وشركة العقارات الإسبانية «إف سي سي».