"الطاقة الدولية": خط أنابيب بين العراق وتركيا لتجاوز "هرمز"

اقترح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق بمحطة جيهان النفطية التركية على البحر المتوسط، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، بحسب ما نقلته صحيفة "حرييت" التركية.

وقال بيرول، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" اليوم الأحد، "أعتقد أن خط أنابيب البصرة-جيهان سيكون مشروعا جذابا للغاية ومهما جدا لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خاصة من وجهة نظر أوروبا"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف بيرول "أعتقد أيضا أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماما".

وأوضح بيرول أن "خط أنابيب النفط الجديد يعد ضرورة للعراق وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا فيما يتعلق بأمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي اعتبار هذا المشروع مشروعا استراتيجيا".