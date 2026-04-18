تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب





تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية للأسبوع الرابع على التوالي، متأثرة بضعف الطلب والاستقرار النسبي في المخاطر الجيوسياسية، في ظل استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك رغم بعض المشتريات الفورية التي قامت بها دول في جنوب آسيا.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة القطرية اليوم والذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه ان متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في شهر يونيو إلى شمال شرق آسيا بلغ نحو 05ر16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 17 دولارًا في الأسبوع السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار.

وفي السياق السياسي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران قريبا، مشيرًا إلى احتمال عقد اجتماع جديد بين الجانبين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي "تي تي إف" عند 55ر13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 2ر10%.

ويأتي ذلك في وقت يتجه فيه المشترون الأوروبيون بشكل متزايد إلى الاعتماد على إمدادات الغاز عبر الأنابيب لسد احتياجاتهم، مع التركيز على تحسين استخدام قدرات إعادة التغويز وحجوزات الموانئ، بدلًا من التنافس القوي على شحنات الغاز الفورية.