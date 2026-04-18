إيلون ماسك يواجه بطالة الذكاء الاصطناعي بحل مبتكر

أثار إيلون ماسك جدلاً واسعاً بعد تصريح مثير على منصته "إكس"، اقترح فيه ما سماه "الدخل المرتفع الشامل"، وهو نظام يعتمد على تحويلات مالية حكومية واسعة، بهدف مواجهة البطالة المحتملة الناتجة عن توسع الذكاء الاصطناعي والروبوتات في سوق العمل.

وقال ماسك إن هذا النموذج يمكن أن يشكل حلاً عملياً لمشكلة فقدان الوظائف، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إنتاج سلع وخدمات بكميات ضخمة تفوق الزيادة في المعروض النقدي، وهو برأيه يمنع حدوث التضخم، ويعتمد تصوره على فكرة أن الإنتاج الآلي سيعوض أي خلل اقتصادي ناتج عن التحول التكنولوجي.

لكن هذا الطرح واجه انتقادات حادة من خبراء اقتصاد ومسؤولين سابقين، فقد رد سانجيف سانيال، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لوزير المالية الهندي، مؤكدًا أن ماسك "مخطئ تماماً"، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي، رغم أنه سيحدث اضطراباً في سوق العمل، فإنه سيخلق أيضاً وظائف وفرصاً جديدة على المدى المتوسط، كما أن الإنتاج الآلي لا يعني بالضرورة تجاوز الطلب الحقيقي في السوق، وبالتالي فإن افتراض عدم وجود تضخم غير دقيق.

وحذر سانيال من أن تطبيق فكرة الدخل المرتفع الشامل بشكل واسع قد يؤدي إلى أعباء مالية ضخمة على الحكومات، وربما إلى إفلاسها إذا تم تمويله دون أسس اقتصادية واضحة، وهو ما يعكس مخاوف من استدامة هذا النموذج في حال اعتماده كسياسة اقتصادية عامة.

كما انتقد براتوش راي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ميرلين إيه آي"، موضحاً أن الحسابات الاقتصادية وراء الفكرة غير متوازنة.

وأشار إلى أن ضخ أموال مباشرة للجميع سيؤدي إلى زيادة الطلب على نفس الموارد مثل السكن والأراضي والتعليم، ما قد يرفع الأسعار بدلاً من تحسين مستوى المعيشة.

من ناحية أخرى كانت هناك أصوات مؤيدة أو متفهمة للفكرة، فقد أبدى المرشح الديمقراطي السابق أندرو يانغ دعماً جزئياً للفكرة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيصبح في المستقبل مصدر تمويل للدخل الأساسي أو المرتفع الشامل، داعياً إلى البدء في البحث عن آليات تطبيقه مبكراً لمواكبة التحول التكنولوجي.

ويُعد مفهوم "الدخل المرتفع الشامل" تطوراً أكثر جرأة من فكرة "الدخل الأساسي الشامل"، إذ لا يهدف فقط إلى ضمان الحد الأدنى من المعيشة، بل يفترض تحولاً جذرياً يجعل العمل التقليدي أقل أهمية، في ظل سيطرة الأتمتة على الإنتاج والخدمات.