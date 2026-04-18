حبة كاكاو واحدة تصنع طن شوكولاتة.. اختراق علمي يهز صناعة الحلويات

في خطوة تُعد من أبرز التطورات في صناعة الغذاء المستدام، كشفت شركة Celleste Bio الناشئة، والمدعومة من شركة Mondelez International، عن إنتاج ألواح شوكولاتة بالحليب باستخدام زبدة كاكاو مُستزرعة مخبريا، فيما وصفته بأنه تقدم مهم نحو تقليل الاعتماد على زراعة الكاكاو التقليدية.

وأوضحت الشركة أن الألواح الجديدة تم تصنيعها باستخدام زبدة كاكاو مُنتجة عبر تقنية زراعة الخلايا، حيث تم تطوير ما يقارب عشرة نماذج أولية بالتعاون مع مونديليز، وقد اجتازت جميعها معايير الجودة الداخلية الخاصة بالشركة، وفقا لموقع interestingengineering.

ويعتمد هذا الابتكار على تقنية "تعليق الخلايا" (Cell Suspension Culture)، حيث تُؤخذ عينة أولية صغيرة من حبة كاكاو واحدة، ثم تُزرع الخلايا في مفاعلات حيوية تحت ظروف مُحكمة، لتتكاثر وتنتج مركبات زبدة الكاكاو دون الحاجة إلى مزارع تقليدية.

وتؤكد شركة Celleste Bio أن زبدة الكاكاو المُنتجة في المختبر مطابقة بيولوجياً للزبدة الطبيعية، من حيث القوام وخصائص الذوبان والطعم، ما يجعلها "بديلا مباشرا" في صناعة الشوكولاتة.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، ميخال بيريسي جولومب، إن المشروع الذي انطلق عام 2022 يهدف إلى "تأمين مستقبل مستدام لصناعة الشوكولاتة العالمية في ظل الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد الناتجة عن تغير المناخ والأمراض والتحديات الجيوسياسية وضعف إمكانية التتبع".

وأضافت أن التقنية الجديدة قد تُحدث تحولاً جذرياً في استهلاك الموارد الطبيعية، موضحة أن "حبة كاكاو واحدة يمكن، عند توسيعها داخل مفاعل حيوي بسعة 1000 لتر، أن تنتج ما يصل إلى طن واحد من زبدة الكاكاو سنويا، وهو ما يتطلب عادة نحو هكتار كامل من مزارع الكاكاو".

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه سوق الكاكاو العالمي تقلبات حادة في الأسعار وتراجعا في الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية وانتشار الأمراض الزراعية، ما زاد من الضغط على سلاسل التوريد العالمية.

ورغم النجاح في إنتاج نماذج أولية، لا تزال التقنية في مرحلة التطوير المبكر، حيث تخطط الشركة لبدء الإنتاج التجاري بحلول عام 2027، رهن الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وأكدت Celleste Bio أنها أنشأت منشأة بحثية تجريبية لتوسيع نطاق الإنتاج، وتعمل على تطوير عملياتها للوصول إلى مستوى التصنيع التجاري، مشيرة إلى أن زبدة الكاكاو التي تنتجها أثبتت أداءً مطابقا للمكونات التقليدية.

كما أوضحت الشركة أنها تستكشف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خصائص زبدة الكاكاو، مثل درجة الانصهار والطعم، بما يسمح بتخصيصها لتطبيقات صناعية مختلفة.

وتمكنت الشركة حتى الآن من جمع تمويل بقيمة 5.6 ملايين دولار، وتعمل بالتعاون مع شركائها على توسيع الطاقة الإنتاجية وتقليل التكاليف، بما في ذلك خطط لإنشاء وحدات إنتاج قريبة من المصانع لتقليل تكاليف النقل والانبعاثات.

ويرى مراقبون أن هذه التقنية قد تفتح الباب أمام تحول جذري في صناعة الشوكولاتة العالمية، عبر تقليل الاعتماد على الزراعة التقليدية، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.