مليارات تُجنى وأفواه لا تذوق.. الجانب الخفي لصناعة الشوكولاتة

تُعد الشوكولاتة واحدة من أكثر الأطعمة عشقا حول العالم، فمذاقها الساحر يشكل جزءا من حياة الملايين يوميا، لكنها ليست مجرد حلوى فاخرة أو لحظة من الترف، بل تقف وراءها صناعة عملاقة تحرك مليارات الدولارات.

فيما يلي نظرة شاملة على أبرز الأرقام والحقائق التي ترسم ملامح هذا العالم المذهل والمثير للجدل:

سوق الشوكولاتة.. أرقام فلكية

تتفاوت التقديرات حول الحجم الفعلي لسوق الشوكولاتة العالمية، إلا أن جميعها تجمع على أنه سوق بمئات المليارات. فمثلًا، قدرت Mordor Intelligence قيمة السوق بـ109 مليارات دولار في 2024، في حين رفعتها Statista إلى أكثر من 254 مليار دولار، وتوقعت MarkNtel Advisors أنها تبلغ 441 مليار دولار خلال العام ذاته.

كم يأكل العالم من الشوكولاتة؟

يستهلك العالم سنويا نحو 7.5 ملايين طن متري من الشوكولاتة، أي ما يعادل كيلوغراما للفرد تقريبا، وفقًا لموقع Dame Cacao. ومع ذلك، فإن بعض الدول تتجاوز هذا المعدل بأضعاف.

من يستهلك الشوكولاتة أكثر؟

الولايات المتحدة هي أكبر سوق من حيث القيمة، بحجم يتجاوز 53 مليار دولار.

لكنها تأتي في المرتبة 18 في استهلاك الفرد، بمتوسط 4.4 كلغ سنويا.

سويسرا تتصدر العالم، بمعدل 8.8 كلغ للفرد، تليها النمسا وألمانيا.

في المقابل، تسجل دول مثل الصين وجنوب أفريقيا معدلات لا تتجاوز 1 كلغ للفرد سنويا.

لماذا نحب الشوكولاتة؟

بحسب دراسات شركة Barry Callebaut، الشوكولاتة تحفّز الحواس الخمس كافة، مما يجعلها مصدرا فريدا للمتعة الحسية. وتُظهر الإحصاءات أن 50% من الناس يتناولونها كمكافأة شخصية، و45% بحثا عن لحظة ترف.

الحليب أولا… ثم الداكنة

48% حول العالم يفضلون الشوكولاتة بالحليب.

تليها الشوكولاتة الداكنة بنسبة 28%، فالبيضاء بـ15%.

الأنواع الأحدث مثل الشوكولاتة الياقوتية (الوردية) لا تزال تقتصر على 3% فقط من المستهلكين.

800 مركّب و400 رائحة

تحتوي الشوكولاتة على أكثر من 800 مركب كيميائي و400 رائحة مميزة، وتفوق في خصائصها العطرية حتى الزهور. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة و"هرمونات السعادة" مثل السيروتونين والدوبامين.

أصول تاريخية تعود لآلاف السنين

يُعتقد أن حضارة الأولمك في أمريكا الوسطى هي أول من استخدم الكاكاو قبل 4,000 عام. وقد استخدمه الأزتك لاحقا كمشروب طقسي ووسيلة للدفع، معتبرين إياه "هبة إلهية".

من حبوب الكاكاو إلى ألواح الشوكولاتة

أول لوح شوكولاتة صلب أُنتج عام 1847 في بريطانيا.

في سبعينات القرن التاسع عشر، ابتكر السويسريون شوكولاتة الحليب.

ماكينة "الكونش" التي اخترعها رودولف ليندت عام 1879 غيّرت نسيج الشوكولاتة إلى قوام ناعم يُذوب في الفم.

الكاكاو: محصول حساس… وعصب الصناعة

800 حبة كاكاو مطلوبة لإنتاج 1 كغ من الشوكولاتة.

شجرة الكاكاو تحتاج 4-5 سنوات لتثمر، لكنها تفقد بين 30% و40% من إنتاجها سنويا بسبب الأمراض والآفات.

ساحل العاج وغانا تنتجان أكثر من نصف الإنتاج العالمي البالغ 5 ملايين طن متري.

مفارقة قاسية

رغم أنهم ينتجون المادة الخام، لم يتذوق معظم مزارعي الكاكاو الشوكولاتة يوما بسبب تدني أجورهم.

أوروبا تقود صناعة الشوكولاتة

تُعد ألمانيا، بلجيكا، وهولندا من أكبر المصدرين.

باري كاليبو تدير أكبر مصنع شوكولاتة في العالم بمدينة "ويز" البلجيكية، وتنتج 1,000 طن يوميا.

شركات الشوكولاتة الكبرى

Mars Inc الأولى عالميا من حيث الإيرادات، تليها Mondelēz وFerrero وHershey وNestlé.

هذه الشركات تواصل تحقيق أرباح ضخمة رغم ارتفاع أسعار المواد الخام.

لماذا ترتفع الأسعار؟

قفزت أسعار الكاكاو إلى أكثر من 7000 دولار للطن بسبب ضعف المحاصيل في أفريقيا والتغير المناخي. كما ارتفعت أسعار السكر، ما يعني أن أسعار الشوكولاتة مرشحة للمزيد من الارتفاع.

أغلى شوكولاتة في العالم

شوكولاتة "La Churosa" من إنتاج Attimo تباع بسعر 8,060 دولارا للكيلوغرام.

لوح "كادبوري" من رحلة استكشاف القطب الجنوبي بيع في مزاد بـ840 جنيها إسترلينيا.

هل تختفي الشوكولاتة؟

مع التغير المناخي، تفقد شجرة الكاكاو قدرتها على الإنتاج، وبعض العلماء يتوقعون انقراضها بحلول عام 2050، ما يهدد أحد أكثر الأطعمة شعبية في العالم.