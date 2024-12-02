«أدنوك» تقترب من الاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية

من المرجح أن تستحوذ شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على شركة «كوفيسترو» الألمانية للصناعات البلاستيكية.



وأعلنت الشركتان، الاثنين، في أبوظبي وفرانكفورت أنه قد عُرض على شركة «أدنوك» ما يقرب من 70% من أسهم المجموعة الألمانية في إطار عرض الاستحواذ الخاص بها.



وقد تجاوز هذا بشكل كبير الحد الأدنى لقبول العرض وهو 50%، إضافة إلى سهم واحد. وفي أكتوبر الماضي كانت نسبة المساهمة 8.5%.



وبحسب البيانات، فإن الموافقات الرسمية لم تصدر بعد. وتدعم الإدارة العليا لشركة «كوفيسترو» هذا العرض.

ووفقاً للبيانات، فإن المساهمين الذين لم يطرحوا أسهمهم بعد يمكنهم قبول العرض حتى 16 ديسمبر الجاري. وتعرض «أدنوك» 62 يورو لكل سهم في «كوفيسترو». وفي الآونة الأخيرة، كان السعر أقل بقليل من هذا العرض عند 57.72 يورو.



وتبلغ قيمة أسهم «كوفيسترو» في عرض «أدنوك» 11.7 مليار يورو. كما تعتزم «أدنوك» شراء أسهم جديدة بقيمة 1.2 مليار يورو تقريباً من «كوفيسترو» عبر زيادة رأس المال. وإلى جانب ديون «كوفيسترو» البالغة نحو 3 مليارات يورو، يبلغ إجمالي الصفقة لأدنوك نحو 16 مليار يورو.