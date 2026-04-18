تراجع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة أمس، تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي، نتيجة تراجع الفائض التجاري والدخل الأساسي.

وذكر البنك أن فائض الحساب الجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة تراجع خلال فبراير إلى 25 مليار يورو، مقابل 40 مليار يورو خلال يناير، و19 مليار يورو خلال خلال فبراير من العام الماضي.

يأتي ذلك في حين انخفض فائض ميزان تجارة السلع لمنطقة اليورو إلى 25 مليار يورو، مقابل 35 مليار يورو خلال يناير، في حين انخفض فائض ميزان تجارة الخدمات من 17 إلى 16 مليار يورو.