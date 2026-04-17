50 مليار دولار تتبخر.. تراجع صادم في ثروة ملياردير عالمي

كشفت تقارير مالية حديثة إلى أن الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو، مؤسس ورئيس مجموعة LVMH، واجه تراجعا كبيرا في ثروته خلال عام 2026، حيث فقد ما يقارب 50 مليار دولار نتيجة الانخفاض الحاد في أداء سهم الشركة في الأسواق العالمية.

ويُعد هذا التراجع من بين الأكبر في ثروات المليارديرات خلال الفترة الأخيرة، نظرا لحجم التأثير المباشر لسهم LVMH على صافي ثروة أرنو.

وبحسب ما ذكرته مجلة فوربس، فقد تراجعت أسهم مجموعة LVMH بنسبة تقارب 26% منذ بداية العام، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القيمة السوقية للشركة، وأدى إلى خسائر ضخمة في ثروة مؤسسها الذي يمتلك حصة كبيرة فيها. ويُعتبر هذا الأداء الأسوأ للمجموعة في بداية سنة مالية منذ سنوات طويلة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل قطاع السلع الفاخرة بشكل عام.

وترجع هذه الخسائر إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الفاخرة، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الصين، إضافة إلى التغير في سلوك المستهلكين بعد فترات من التضخم والضغوط الاقتصادية. كما ساهمت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة في زيادة الضغط على مبيعات المجموعة.

وتوضح فوربس أن الجزء الأكبر من ثروة برنارد أرنو لا يتمثل في أموال نقدية، بل في حصته الاستثمارية في LVMH، ما يجعل ثروته شديدة الحساسية لتقلبات سوق الأسهم. وبالتالي، فإن أي تراجع في قيمة السهم يؤدي تلقائيًا إلى انخفاض كبير في ثروته على الورق، دون أن يعني ذلك خسارة نقدية مباشرة.

ورغم هذه الخسائر، لا تزال LVMH من أبرز شركات السلع الفاخرة عالميًا، وتضم عددًا من العلامات التجارية في مجالات الأزياء والعطور والمجوهرات. ويشير بعض المحللين إلى أن قطاع السلع الفاخرة قد يشهد فترة تباطؤ مؤقتة، مع إمكانية تحسن الأداء في حال تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية.

حسب أحدث بيانات فوربس (2026)، تُقدَّر ثروة رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو وعائلته بحوالي 170 مليار دولار تقريبا، ما يجعله ضمن قائمة أغنى عشرة أشخاص في العالم، رغم التراجع الذي شهده خلال الفترة الأخيرة.