النفط يهوي 11% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز

تراجعت ‌أسعار النفط ​بأكثر من 11 % الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة بعدما قال وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق ⁠النار، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.12 دولاراً أو 11.2 % إلى 88.27 دولاراً ‌للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.40 ‌دولاراً أو 12 % إلى 83.29 دولاراً ‌للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس «تشير ‌تصريحات وزير الخارجية الإيراني إلى التهدئة ما دام وقف إطلاق النار مستمراً، والآن نحتاج إلى ​أن نرى ‌أيضاً ما ​إذا كان عدد الناقلات ⁠التي تعبر المضيق سيزداد بشكل كبير».

وكانت الأسعار قد انخفضت بالفعل في وقت سابق من ​الجلسة، ⁠وسط آمال المستثمرين ⁠في اقتراب حرب الشرق الأوسط من نهايتها في ظل احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة ⁠وإيران في مطلع الأسبوع المقبل، ووقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل.

وقال ترامب إن طهران عرضت عدم حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاماً، وذلك في ‌معرض تناوله لنقطة خلاف رئيسية في المحادثات الرامية إلى إنهاء ​الحرب مع إيران.

وذكر ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض الخميس «سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق ​مع إيران».