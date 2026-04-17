الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إلغاء محتمل لرحلات في أوروبا بسبب نقص الوقود

قال المدير ​العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ويلي ‌والش، الجمعة، إن أوروبا قد تبدأ في إلغاء رحلات اعتباراً من أواخر مايو المقبل، بسبب نقص وقود الطائرات، مسلطاً الضوء ⁠على مخاطر اضطراب موسم السفر الصيفي النشط.

وأضاف والش "إلى جانب بذل كل جهد ممكن ‌لتأمين خطوط إمداد بديلة، من المهم أن يكون لدى السلطات خطط ‌معلنة ومنسقة جيداً تحسباً لاحتمال ‌الحاجة إلى تقنين الإمدادات".

وحذرت شركات ‌الطيران الأوروبية ‌من حدوث نقص في وقود الطائرات في غضون ​أسابيع نتيجة ‌حرب ​إيران التي تسببت ⁠في إغلاق طريق الإمداد الرئيسي عبر مضيق هرمز. وتعد أوروبا على ​وجه ⁠الخصوص ⁠معرضة لهذا الخطر لزيادة اعتمادها على واردات وقود الطائرات إذ ⁠تستورد نحو 75 % من إمداداتها من الشرق الأوسط.

وأظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن متوسط الطلب العالمي على وقود ‌الطائرات والكيروسين بلغ 7.8 ملايين برميل يومياً في ​2025. ودول الخليج أكبر مورد للسوق العالمية وتمدها بنحو 400 ألف برميل يومياً.