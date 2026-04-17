أرباح «إريكسون» خلال الربع الأول أقل من التوقعات

أعلنت شركة معدات شبكات الاتصالات السويدية إريكسون الجمعة أرباح الربع الأول من العام الحالي التي جاءت أقل من التوقعات، في ظل ضعف المبيعات وارتفاع أسعار الرقائق.

وذكرت الشركة الموجود مقرها في العاصمة السويدية ستوكهولم في بيان اليوم إن أرباحها ربع السنوية المعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك بلغت 5.6 مليارات كورونا سويدي (610 ملايين دولار)، في حين كان متوسط توقعات المحللين التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء 5.84 مليارات كورونا.

كما جاءت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي أقل من التوقعات أيضاً.

وقال بورج إيكهولم الرئيس التنفيذي للشركة «نواجه زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج، وبخاصة أشباه الموصلات.. نطمح في التغلب على هذه التحديات بالعمل الوثيق مع العملاء والموردين، ومن خلال استبدال المنتجات وزيادة الكفاءة».

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه إريكسون وغيرها من شركات صناعة معدات الاتصالات مع ضعف الطلب من شركات الهواتف مع عدم تحقق التوقعات بزيادة إنفاق هذه الشركات على تحديث شبكات الجيل الخامس للاتصالات. ورداً على ذلك تركز إريكسون على خفض النفقات، حيث شطبت حوالي 5000 وظيفة في أنحاء العالم خلال العام الماضي، وتعتزم استمرار خفض النفقات بنفس الوتيرة خلال العام الحالي.

كما أعلنت الشركة في يناير أول برنامج لإعادة شراء أسهمها، وقالت أمس إنها ستبدأ تنفيذ البرنامج البالغة قيمته 15 مليار كورونا يوم 23 أبريل الجاري.