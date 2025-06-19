نيكاي يتراجع من أعلى مستوى له في 4 أشهر

تراجع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية من أعلى مستوى له في أربعة أشهر اليوم الخميس إذ أدى تهديد الولايات المتحدة بشن ضربة على إيران إلى تراجع الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة.

وهبط نيكاي 0.8 بالمئة منهيا بذلك موجة صعود استمرت ثلاثة أيام رفعت المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ 20 فبراير. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

ودخل الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه السابع، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غامضا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية الإيرانية.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة لدى نومورا "لا يزال التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط يؤثر على معنويات المستثمرين إذ يبدو أن اتجاه الهبوط يتسع".

وتقدم 48 سهما على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 175 سهما. وكان أكبر الخاسرين سهم تايو يودن الذي انخفض 3.1 بالمئة يليه سهم سوميتومو فارما الذي نزل ثلاثة بالمئة.

أما أكبر الرابحين فكان سهم نيبون ستيل كورب بصعوده 4.3 بالمئة بعد أن أكملت استحواذها على شركة يو.إس ستيل في صفقة قيمتها 14.9 مليار دولار.