الدولار يتجه لثاني تراجع أسبوعي

يتجه الدولار اليوم الجمعة ​لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ‌وسط ​تعاملات حذرة، إذ حفز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات إجراء محادثات جديدة مع إيران المستثمرين على الابتعاد قليلا عن الملاذات الآمنة.

ودخل وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين ⁠لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ أمس الخميس، وقال الرئيس دونالد ترامب إن اجتماعا جديدا ربما يعقد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع.

وفي غضون ذلك، ‌خفض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون طموحاتهم بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويتطلعون الآن لمذكرة تفاهم مؤقتة ‌تمنع تجدد الصراع، مع بقاء القضية ‌النووية عقبة أساسية.

وتداولت العملات ضمن نطاق ضيق ‌في آسيا إذ ‌يترقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل، مما ترك اليورو مستقرا مقابل الدولار ​عند 1.1783 دولار. ‌وتتجه العملة ​الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث ⁠على التوالي. وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.3526 دولار.

ومحت العملتان الآن إلى حد كبير الخسائر التي ​تسببت ⁠فيها الحرب في إيران، ⁠وتحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية ⁠مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 98.212. ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، متخليا عن معظم المكاسب التي تحققت بفضل الحرب، بعدما استمر التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار ‌في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبلغ الدولار الأسترالي 0.7163 ​دولار مستمرا في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في أربع سنوات. وتداول الدولار النيوزيلندي منخفضا بنسبة 0.06 بالمئة عند 0.5888 دولار.

وارتفع الدولار قليلا مقابل ​الين إلى 159.26.