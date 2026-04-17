أسعار النفط تتراجع وسط آمال انتهاء الحرب وتدفق الإمدادات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ​اليوم الجمعة وسط تفاؤل إزاء احتمال اقتراب ‌صراع الشرق الأوسط ​من نهايته مع بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لعشرة أيام وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تجريا محادثات جديدة مطلع الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ⁠1.34 دولار أو 1.35 بالمئة إلى 98.05 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار أو ‌1.74 بالمئة إلى 93.40 دولارا للبرميل، مما قلص المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة.

وقال ترامب إن طهران عرضت عدم ‌حيازة أسلحة نووية لأكثر من 20 عاما، وذلك ‌في معرض تناوله لنقطة خلاف رئيسية في المحادثات ‌الرامية إلى إنهاء الحرب ‌في إيران، التي أغلقت مضيق هرمز وعطلت ما يقرب من خُمس إمدادات ​النفط العالمية.

وذكر ترامب ‌للصحفيين خارج ​البيت الأبيض أمس الخميس "سنرى ما سيحدث. ⁠لكنني أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران". وسجلت أسعار النفط مسيرة قياسية في مارس وارتفعت ⁠50 بالمئة. وانخفضت ⁠في الآونة الأخيرة لما دون المئة دولار للبرميل لكنها ظلت ضمن نطاق التسعين دولارا خلال الأسبوع.

وقال مصدران إيرانيان لرويترز أمس الخميس إن المفاوضين الأمريكيين ‌والإيرانيين خفضوا توقعاتهم بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويسعون بدلا من ​ذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة لمنع تجدد الصراع.

وتشير تقديرات محللين من آي.إن.جي إلى أن إغلاق المضيق يتسبب في تعطيل تدفق ما يقرب من 13 مليون ​برميل من النفط ‌يوميا.