الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع الرابع مدعوماً بآمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط

استقر سعر الذهب ​إلى حد كبير اليوم الجمعة ويتجه ‌لتحقيق ​مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، إذ هدّأت آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران من المخاوف بشأن زيادة التضخم ورفع أسعار الفائدة ⁠الأمريكية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4794.47 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وارتفع ‌المعدن النفيس بنحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو ‌0.2 بالمئة إلى 4816.40 دولارا.

ودخل وقف ‌لإطلاق النار لمدة ‌عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ قبل ​ساعات. وقال ‌الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب إنه ⁠ربما يتم عقد اجتماع جديد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع، مما زاد من ​التفاؤل ⁠بأن ⁠الحرب مع إيران يمكن أن تكون على وشك الانتهاء.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من ⁠ثمانية بالمئة منذ بدء الحرب في إيران أواخر فبراير وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة ‌العالمية مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ​المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 78.76 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2091.45 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة ​إلى 1555 دولارا.