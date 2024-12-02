ارتفاع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

تسارعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي بحسب بيانات جيبون بنك الصادرة اليوم الاثنين.

وذكر جيبون بنك أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع خلال نوفمبر إلى 49 نقطة مقابل 2ر49 نقطة خلال أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع.

ورغم أن التراجع كان بسيطا، فإن المؤشر انخفض إلى أقل مستوياته منذ مارس الماضي، على خلفية تراجع الطلبيات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتراجعت الطلبيات خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة بسيطة.

وبحسب أعضاء لجنة المسح في جيبون بنك فإن الطلب سواء المحلي أو الخارجي على قطاع التصنيع كان ضعيفا.