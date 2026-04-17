شكوك بشأن إنهاء حرب إيران تصعد بأسعار النفط

ارتفعت أسعار ​النفط، أمس، معوضة خسائرها في التعاملات المبكرة من الجلسة، وسط شكوك بالسوق حول إمكانية التوصل ​إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي تسببت في تعطل لا مثيل له في إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار أو 1.7 % إلى 96.58 دولاراً للبرميل وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.45 دولار أو 1.6 % إلى 92.74 دولاراً ⁠للبرميل.

ولم يطرأ تغير كبير على كلا الخامين القياسيين عند التسوية، أول من أمس، بعد تداولهما ضمن نطاق واسع خلال الجلسة.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة حركة المرور عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو

‌20 % من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. ويدرس المسؤولون الأمريكيون والإيرانيون العودة إلى باكستان لإجراء مزيد من المحادثات قريباً، ووصل قائد جيش باكستان الذي يضطلع بدور الوسيط إلى طهران، أول من أمس.