الذكاء الاصطناعي يقفز بأرباح «تايوان لأشباه الموصلات»

دفع انتعاش الذكاء الاصطناعي أرباح شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة إلى الارتفاع خلال الربع الأول، على الرغم من التوترات بالشرق الأوسط.

وقالت أكبر شركة مصنع للرقائق إن أرباحها خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 58 % مقارنة بالعام الماضي.

ويبرز تحقيق نتائج أفضل من التوقعات استمرار الطلب القوي على الرقائق المتقدمة. ويشار إلى أن الشركة التايوانية تعد مورداً أساسياً إلى شركات تكنولوجية كبرى مثل نفيديا وأبل.

وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الأول 572.48 مليار دولار تايواني (81.1 مليار دولار أمريكي)، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.1 % لتصل إلى 1.13 تريليون دولار تايواني.