الاتحاد الأوروبي يحث «جوجل» على إتاحة بيانات البحث للمحركات التابعة لأطراف ثالثة



ذكرت المفوضية الأوروبية الخميس، ​أنها اقترحت أن تسمح شركة جوجل لمحركات البحث التابعة لأطراف ​ثالثة بالوصول إلى بيانات البحث الخاصة بها، بما في ذلك بيانات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المزودة بوظائف البحث، امتثالاً لقانون الأسواق الرقمية.

وقالت كلير كيلي، كبيرة مستشاري المنافسة في جوجل، ⁠إن شركة التكنولوجيا العملاقة ستقاوم هذه الإجراءات، التي وصفتها بأنها تتجاوز الحدود وتهدد خصوصية المستخدمين.

وأضافت في بيان «يثق مئات الملايين من الأوروبيين في جوجل في ما ‌يتعلق بعمليات البحث الأكثر حساسية ـ بما في ذلك الأسئلة الخاصة المتعلقة بصحتهم وعائلاتهم وشؤونهم المالية ـ ومن شأن اقتراح المفوضية أن يجبرنا على تسليم هذه البيانات إلى أطراف ثالثة، ما ينطوي على مستويات غير فعالة ‌لحماية الخصوصية إلى ‌حد خطير».

وقالت المفوضية إن الإجراءات المقترحة من الاتحاد الأوروبي تغطي نطاق ووسائل ​وتكرار بيانات البحث ‌التي يجب ​على جوجل مشاركتها، والتدابير التي ⁠تضمن سرية البيانات الشخصية، والعمليات التي تحكم وصول المستفيدين إلى بيانات البحث، وكذلك المعايير الخاصة بتحديد أسعار بيانات ​البحث.

وأمام ⁠الأطراف المعنية ⁠حتى الأول من مايو لتقديم آرائها بشأن الإجراءات المقترحة، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في يوليو.

وتم اتهام جوجل، محرك البحث الأكثر شعبية في العالم، في مارس 2025 بانتهاك قانون الأسواق الرقمية. وقدمت الشركة مقترحاتها لتهدئة المنافسين والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، لكن المنافسين اشتكوا من أن الإجراءات ‌غير كافية.

وتراكمت على جوجل غرامات بقيمة 9.71 مليارات يورو (11.43 مليار دولار) ​منذ عام 2017 بسبب انتهاكات مختلفة لقوانين مكافحة الاحتكار في أوروبا. ويمكن أن تصل غرامات مخالفة قانون الأسواق الرقمية إلى 10 % من الإيرادات السنوية ​العالمية للشركة.