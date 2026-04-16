لوفتهانزا تبدأ إيقاف 27 طائرة عن الخدمة رداً على الإضرابات وارتفاع التكاليف

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية اليوم الخميس إيقاف أولى طائراتها عن الخدمة في رد فعل منها على الإضرابات وارتفاع تكاليف الكيروسين، حيث أوضحت أن الطائرات القديمة التابعة لشركة "سيتي لاين" الإقليمية التابعة لها، والبالغ عددها 27 طائرة، سيتم إيقافها عن الخدمة اعتباراً من بعد غد السبت. ووفقاً لبيان صادر عن أكبر شركة طيران ألمانية، فإن إجراء الإيقاف عن الخدمة يسري بشكل أساسي على شركتي "لوفتهانزا" الأم و"لوفتهانزا سيتي لاين"، واللتان تعرضتا هذا الأسبوع لإضرابات واسعة النطاق من قبل طواقم الطيران.

يُذكر أن الطائرات الـ 27 المزمع إيقافها في الخطوة الأولى من لوفتهانزا رداً على هذه التطورات، هي من طراز "كانادير سي آر جيه" (CRJ) التابعة لشركة "سيتي لاين"، والتي تعتزم لوفتهانزا إغلاقها بالكامل. وأفادت لوفتهانزا بأن هذه الطائرات تقترب من نهاية عمرها التشغيلي التقني وتكاليف تشغيلها مرتفعة نسبياً، وأضافت أن من شأن هذه الخطوة أن تقلل من الخسائر الإضافية لشركة الطيران التي تعاني من العجز المالي.

وفي نهاية شهر أكتوبر المقبل، من المقرر أن تتبعها ست طائرات بعيدة المدى من العلامة التجارية الأم لشركة لوفتهانزا؛ فإلى جانب أربع طائرات من طراز "إيرباص A340-600"، سيتم أيضاً إيقاف تشغيل طائرتين جامبو من طراز "بوينج 747-400" خلال فصل الشتاء القادم، ومن المتوقع الوداع النهائي لهذا الطراز في العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم سحب نحو خمس طائرات متوسطة المدى من أسطول لوفتهانزا، في إطار خطة شاملة لتقليص الأسطول وضبط النفقات التشغيلية لمواجهة الأزمات النقابية وارتفاع أسعار الوقود.