التضخم في منطقة اليورو بأعلى مستوى منذ يوليو 2024



ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ يوليو 2024، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس سنوي بنسبة 2.6% خلال مارس الماضي، بحسب التقديرات النهائية التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الخميس.

وكان معدل التضخم قد بلغ 1.9% خلال فبراير الماضي.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5.1% نتيجة للحرب في إيران.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى مؤخراً على معدل الفائدة بدون تغيير عند 2%. وأوضحت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، أن البنك يراقب الوضع عن كثب، وسيكون مستعداً للتدخل إذا تطلب الأمر.