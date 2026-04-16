نمو الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات في فبراير



أظهرت بيانات ​رسمية صدرت الخميس، أن نمو ‌الاقتصاد ​البريطاني فاق التوقعات بشكل كبير في فبراير، مما يشير إلى أن وضعه قبل حرب إيران كان أفضل قليلا مقارنة مع ما كان يخشاه الكثير ⁠من خبراء الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 % على أساس شهري ‌في فبراير ، مسجلا أكبر زيادة منذ يناير 2024. وتوقع خبراء ‌اقتصاد في استطلاع لرويترز قراءة أكثر ‌تواضعا بكثير عند 0.2 % .

ورغم ‌أن هذه البيانات ‌من شأنها تشجيع وزيرة المالية ريتشل ريفز على الأرجح، ​قال خبراء ‌اقتصاد ​إن بريطانيا لا تزال ⁠عرضة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط لأنها تعتمد بشكل كبير على استيراد ​الطاقة، كما ⁠أنها ⁠عرضة لزيادة التضخم أكثر من نظيراتها.

وقال جرانت فيتزنر، كبير خبراء الاقتصاد في ⁠مكتب الإحصاءات الوطنية "زاد النمو بشكل أكبر في الشهور الثلاثة المنتهية في فبراير، مدفوعا بزيادات كبيرة في قطاع الخدمات".

وذكر المكتب أن النمو الاقتصادي في الأشهر ‌الثلاثة المنتهية في فبراير بلغ 0.5 % ، ​مما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تحقيق أداء قوي بشكل ملحوظ في الربع الأول، للسنة الثالثة على التوالي.